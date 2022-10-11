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Дальнее зарубежье 11.10.2022 21:25

Украина получила от ФРГ первую установку ПВО Iris-T

Германия во вторник поставила Украине первую установку ПВО Iris-T, передача техники состоялась неподалеку от польско-украинской границы, сообщает Der Spiegel.

По данным журнала, эту установку Германия первоначально должна была передать в ноябре, а бундесвер еще сам не использует эту систему ПВО.

Кроме того, по планам Украина должна получить еще три установки Iris-T в 2023 году.

Der Spiegel отмечает, что Iris-T способна поражать цели на расстоянии в 40 км и на высоте до 20 км, и ее радиус действия больше, чем у переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, ранее также поставленных Германией в Украину.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ПВО, ПЕРЕДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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