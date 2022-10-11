Авиакомпания «Россия» в конце октября запустит рейсы Сочи-Баку

Авиакомпания "Россия" с 31 октября запустит прямые рейсы Сочи-Баку, сообщается в Телеграм-канале ее материнской компании "Аэрофлот". "Развиваем южный хаб. С 31 октября стартуют прямые рейсы из Сочи в Баку", - говорится в сообщении. Полеты будут выполняться ежедневно на самолетах SuperJet 100.

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