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Дальнее зарубежье 11.10.2022 21:45

Лидеры G7 обещают и дальше помогать Украине, в том числе вооружениями

Лидеры стран G7 во вторник вновь заявили о готовности продолжать поддерживать Украину, поставлять ей вооружения и оказывать гуманитарную помощь.

"Мы заверили президента Зеленского, что непоколебимо и решительно привержены предоставлению Украине необходимой поддержки, чтобы она могла отстаивать суверенитет и территориальную целостность", - говорится в заявлении глав государств и правительств G7 по итогам виртуальной встречи.

В документе отмечается, что эти страны готовы предоставлять Киеву "финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую помощь, а также поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

"Мы продолжим координировать усилия для удовлетворения безотлагательных потребностей Украины в военной технике и средствах обороны", - сообщается в заявлении.

Кроме того, лидеры стран G7 подчеркнули, что будут помогать Украине и в подготовке к зимнему периоду.

В G7, помимо прочего, вновь осудили недавние удары по украинской территории. Лидеры этих стран также призвали Белоруссию не оказывать поддержку российским военным.

Помимо этого, в "семерке" приветствовали проведения расследования в отношении инцидентов с утечками газа с трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2".

Главы государств и правительств стран G7 во вторник провели переговоры в режиме видеоконференции для обсуждения ситуации в Украине. В видеоконференции принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

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Тэги: G7, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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