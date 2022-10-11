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Регион 11.10.2022 22:05

Министр обороны Турции обсудил с Шойгу украинский кризис

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар во вторник в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу обсудил обстановку на Украине и двусторонние отношения.

"Министр обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу", - говорится в пресс-релизе турецкого оборонного ведомства, выдержки из которого приводят турецкие СМИ.

По данным Анкары, темой беседы было развитие событий на Украине. В ходе разговора Акар призвал к достижению режима прекращения огня в зоне конфликта.

Помимо этого, турецкий и российский министры обороны обсудили двусторонние и региональные вопросы в области безопасности, в частности, ситуацию в Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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