Министр обороны Турции обсудил с Шойгу украинский кризис

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар во вторник в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу обсудил обстановку на Украине и двусторонние отношения.

"Министр обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу", - говорится в пресс-релизе турецкого оборонного ведомства, выдержки из которого приводят турецкие СМИ.

По данным Анкары, темой беседы было развитие событий на Украине. В ходе разговора Акар призвал к достижению режима прекращения огня в зоне конфликта.

Помимо этого, турецкий и российский министры обороны обсудили двусторонние и региональные вопросы в области безопасности, в частности, ситуацию в Сирии.