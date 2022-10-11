Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

10.10 $/bbl +/- WTI 91.13 -1.51 Brent 96.19 -1.73

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.10.2022 22:26

Канада направит в Польшу 40 сапёров для обучения украинских военных

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила в ходе визита в Варшаву, что в Польшу отправятся примерно 40 служащих канадских саперных войск для обучения военных Украины.

"Канада командирует в Польшу - союзника по НАТО - около 40 солдат инженерных войск, чтобы обучать украинских саперов разминированию, инженерной разведке, работе со взрывчаткой, заявила во вторник глава канадского Минобороны", - сообщает Associated Press (AP).

Ананд отметила, что военнослужащие начнут тренировки в Польше в ближайшие недели.

Также глава Минобороны подписала в Варшаве меморандум о взаимопонимании для усиления оборонного сотрудничества Канады и Польши.

Кроме того, Ананд заявила о планах объявить в ближайшее время о дополнительной военной помощи Украине.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАНАДА, УКРАИНА, САПЕРЫ, ОБУЧЕНИЕ


Похожие новости


Канада направит Украине еще 20 тыс. артиллерийских снарядов Канада выделяет Украине 1,5 млрд долларов на год - Зеленский Премьер Канады заявил, что Оттава поставит Киеву ПТРК NLAW и другое военное оборудование Трюдо встретится в Украине с Зеленским Президент США и премьер Канады обсудили вопросы помощи Украине Зеленский обсудил с премьером Канады оборонное сотрудничество

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az