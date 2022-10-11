Канада направит в Польшу 40 сапёров для обучения украинских военных

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила в ходе визита в Варшаву, что в Польшу отправятся примерно 40 служащих канадских саперных войск для обучения военных Украины.
"Канада командирует в Польшу - союзника по НАТО - около 40 солдат инженерных войск, чтобы обучать украинских саперов разминированию, инженерной разведке, работе со взрывчаткой, заявила во вторник глава канадского Минобороны", - сообщает Associated Press (AP).
Ананд отметила, что военнослужащие начнут тренировки в Польше в ближайшие недели.
Также глава Минобороны подписала в Варшаве меморандум о взаимопонимании для усиления оборонного сотрудничества Канады и Польши.
Кроме того, Ананд заявила о планах объявить в ближайшее время о дополнительной военной помощи Украине.
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