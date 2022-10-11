Алиев считаем важным скорейшее увеличение мощности порта Алят до 25 млн т в год

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает важным, чтобы все транспортные проекты, реализуемые по обе стороны Каспийского моря, были синхронизированы.
«На нынешнем этапе хотел бы подчеркнуть важность сотрудничества в сфере транспорта и транзита. Существующие и планируемые новые транспортные маршруты, позволят нам теснее соединить наши коммуникации. В первую очередь речь идет о железной дороге. Мы поддерживаем решение о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан с выходом к Каспийскому морю. На нашей стороне Каспия, уже создана широкая транспортная инфраструктура, с учетом наших авиа-, железнодорожных-, автомобильных-, воздушных- перевозок. Сегодня Азербайджан, не имеющий выхода к открытым морям, уже создал важную транспортную сеть», - сказал Алиев во вторник в Бишкеке в ходе заседания первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в расширенном составе.
«Безусловно, железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан будет частью Среднего коридора. Конечно, понятно, что это происходит сейчас. Но главное, чтобы все эти проекты, реализуемые в нашем регионе и в регионе Западного Каспия, были синхронизированы таким образом, чтобы мы могли планировать как увеличение, так и расширение наших портовых возможностей», - отметил глава государства.
По его словам, Азербайджан планирует увеличить мощность торгового порта Алят с 15 млн до 25 млн тонн.
«В принципе, такие планы существовали и раньше, но мы считали это отдаленной перспективой. Однако в настоящее время в некоторые дни в порту даже бывают пробки. Потому что объем груза быстро увеличивается. За 9 месяцев текущего года рост грузоперевозок посредством порта увеличился на 60%, что является весомым показателем», - подчеркнул президент.
Б.Рустамбеков
Алиев: Баку и Бишкек за короткое время наверстывают то, что по некоторым причинам было упущено в предыдущие годы
Байрамов, Мирзоян и Лавров встретятся в пятницу в Астане
Баку и Бишкек нацелены на увеличение взаимного товарооборота - Алиев
Средние расходы британцев на еду вырастут на 643 фунта в 2022г
В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19
Семьям погибших и потерпевших при ракетных обстрелах ВС Армении города Гянджа выплачено почти 5 млн манат компенсаций - Генпрокуратура
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Европейские оружейные компании просят ЕС координировать растущие закупки вооружений
Министры обороны России и Турции обсудили ход реализации "зерновой сделки"
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
«Возврат НДС» в приложении Yelo!
AccessBank участвует в международном банковском форуме SIBOS 2022
Команда Бакинской высшей школы нефти вновь представит Азербайджан в NASA
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично