Алиев считаем важным скорейшее увеличение мощности порта Алят до 25 млн т в год

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает важным, чтобы все транспортные проекты, реализуемые по обе стороны Каспийского моря, были синхронизированы.

«На нынешнем этапе хотел бы подчеркнуть важность сотрудничества в сфере транспорта и транзита. Существующие и планируемые новые транспортные маршруты, позволят нам теснее соединить наши коммуникации. В первую очередь речь идет о железной дороге. Мы поддерживаем решение о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан с выходом к Каспийскому морю. На нашей стороне Каспия, уже создана широкая транспортная инфраструктура, с учетом наших авиа-, железнодорожных-, автомобильных-, воздушных- перевозок. Сегодня Азербайджан, не имеющий выхода к открытым морям, уже создал важную транспортную сеть», - сказал Алиев во вторник в Бишкеке в ходе заседания первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в расширенном составе.

«Безусловно, железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан будет частью Среднего коридора. Конечно, понятно, что это происходит сейчас. Но главное, чтобы все эти проекты, реализуемые в нашем регионе и в регионе Западного Каспия, были синхронизированы таким образом, чтобы мы могли планировать как увеличение, так и расширение наших портовых возможностей», - отметил глава государства.

По его словам, Азербайджан планирует увеличить мощность торгового порта Алят с 15 млн до 25 млн тонн.

«В принципе, такие планы существовали и раньше, но мы считали это отдаленной перспективой. Однако в настоящее время в некоторые дни в порту даже бывают пробки. Потому что объем груза быстро увеличивается. За 9 месяцев текущего года рост грузоперевозок посредством порта увеличился на 60%, что является весомым показателем», - подчеркнул президент.

Б.Рустамбеков