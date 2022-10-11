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Дальнее зарубежье 11.10.2022 22:44

США хотят побыстрее поставить Украине системы ПВО NASAMS

США намерены скорейшим образом передать Украине первую партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS в количестве двух единиц, заявил во вторник представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

"Как мы полагаем, мы на пути к тому, чтобы в самом ближайшем будущем передать первые два этих комплекса. Конечно, мы заинтересованы в скорейших поставках NASAMS Украине", - приводят западные СМИ его слова.

Власти США одобрили передачу Украине восьми комплексов NASAMS, однако поставки шести единиц этих ЗРК, после первых двух, должны занять больше времени.

В середине сентября представитель Пентагона Пат Райдер заявлял, что США в течение следующих двух месяцев поставят Украине два зенитных ракетных комплекса NASAMS.

Накануне президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал передать Киеву передовые системы ПВО.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПВО, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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