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Дальнее зарубежье 11.10.2022 22:59

Коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года

Церемония коронации короля Великобритании Карла III пройдет 6 мая следующего года, сообщил во вторник Букингемский дворец.

"Букингемский дворец рад объявить, что коронация Его Величества Короля состоится в субботу 6 мая 2023 года", - говорится в заявлении королевской резиденции.

Церемония в Вестминстерском аббатстве проведет архиепископ Кентерберийский.

Кроме того, вместе с Карлом III коронуют и королеву-консорт Камиллу.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОЛЬ, КОРОНАЦИЯ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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