Коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года

Церемония коронации короля Великобритании Карла III пройдет 6 мая следующего года, сообщил во вторник Букингемский дворец. "Букингемский дворец рад объявить, что коронация Его Величества Короля состоится в субботу 6 мая 2023 года", - говорится в заявлении королевской резиденции. Церемония в Вестминстерском аббатстве проведет архиепископ Кентерберийский. Кроме того, вместе с Карлом III коронуют и королеву-консорт Камиллу.

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