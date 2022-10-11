Алиев: Баку и Бишкек за короткое время наверстывают то, что по некоторым причинам было упущено в предыдущие годы

Создание Кыргызско-Азербайджанского фонда развития с капиталом в $25 млн создаст предпосылки для наращивания сотрудничества между Баку и Бишкеком в торгово-экономической сфере, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Должен с удовлетворением сказать, что часть того, что мы наметили во время нашей бакинской встречи (в апреле 2022г – ИФ), уже реализовано. В первую очередь, хотел бы отметить решение о создании совместного Кыргызско-Азербайджанского фонда развития, который будет служить делу развития, делу привлечения инвестиций, созданию рабочих мест и создавать еще больше предпосылок для наращивания сотрудничества в торгово-экономической сфере», - сказал Алиев во вторник в Бишкеке по итогам переговоров с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

По его словам, полгода назад президенты двух стран подписали Декларацию о стратегическом партнерстве, что вывело «наши отношения на качественно новый уровень». «Сегодня с удовлетворением отмечаем то, как эта Декларация реализуется. Потому что многое из того, что мы определили полгода назад, сегодня уже трансформируется в сферу реальной политики. (…) Мы, по существу, за короткое время в какой-то степени наверстываем то, что по некоторым причинам было упущено в предыдущие годы. Думаю, что одним из главных направлений нашего будущего сотрудничества будет именно то, что мы будем нацелены на конкретные результаты», - добавил Алиев.

Р.Ахмедов