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СНГ 12.10.2022 12:32

Кыргызстан избран в СПЧ ООН на 2023-2025 гг

Кыргызстан избран членом Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) на 2023-2025 годы, сообщила в среду пресс-служба киргизского МИД.

"11 октября в Нью-Йорке Киргизия выиграла выборы в Совет ООН по правам человека на 2023-2025 годы, получив поддержку 126 государств-членов ООН", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, от Азиатской группы борьбу за четыре места в СПЧ ООН на 2023-2025 годы вели шесть стран - Киргизия, Афганистан, Бангладеш, Вьетнам, Мальдивы, Южная Корея.

Киргизия была членом СПЧ ООН в 2009-2012 и 2016-2018 годах.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ООН, СПЧ


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