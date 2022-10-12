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ТЭК 12.10.2022 13:02

В Польше не считают, что утечка на трубопроводе «Дружба» могла стать результатом диверсии

Правительство Польши не считает, что утечка на одной из ниток западного участка трубопровода "Дружба" стала результатом диверсии, сообщает агентство Bloomberg.

"Нет оснований считать, что утечка произошла из-за диверсии", - приводит агентство слова полпреда, курирующего при правительстве вопросы стратегической энергетической инфраструктуры Польши, Матеуша Бергера.

По его словам, утечка на трубопроводе, возможно, вызвана аварией.

Ранее сообщалось, что системы автоматизации польского трубопроводного оператора Pern вечером 11 октября обнаружили утечку нефти на одной из двух ниток западного участка трубопровода "Дружба", примерно в 70 км от Плоцка.

"Это ветка, по которой нефть поступает в Германию. На данный момент причины происшествия неизвестны, поврежденный участок трубопровода отключен, вторая нитка работает без изменений", - сообщила компания.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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