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ТЭК 12.10.2022 13:28

Власти Молдовы повысят тарифы на электроэнергию для потребителей на 12-19%

Национальное агентство регулирования энергетики Молдовы (НАРЭ) на заседании в среду решило повысить тарифы на электроэнергию для потребителей.

По данным НАРЭ, повышение тарифа для клиентов Premier Energy (обслуживает центр и юг Молдавии) составит 19% - с 2,64 до 3,15 лея за кВт.ч. Для клиентов госкомпании Fee Nord (обслуживает север Молдавии) тарифы вырастут на 12% - с 2,86 до 3,21 лея за кВт.ч.

Новые тарифы вступят в силу после публикации решения НАРЭ в "Официальном мониторе" Молдавии.

Premier Energy запрашивала повышение тарифа до 3,23 лея за кВт.ч, а FEE Nord - до 3,76 лея за кВт.ч. Необходимость повышения поставщики объясняли ростом цен на электроэнергию, вырабатываемую ТЭЦ в Молдавии.

Premier Energy контролируется чешским фондом Emma Capital, компания FEE Nord принадлежит государству.

Официальный курс на 12 октября - 19,42 лея/$1.

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