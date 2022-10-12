Алиев и Жапаров приняли участие в открытии в Бишкеке школ имени Гейдара Алиева и Низами Гянджеви

В Бишкеке 12 октября состоялось открытие Учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии №20 имени Гейдара Алиева, в церемонии приняли участие президенты Азербайджана и Кыргызстана Ильхам Алиев и Садыр Жапаров.
Жапаров отметил, что присвоение имени Гейдара Алиева школе является «большой честью для Кыргызстана», потому что в этой масштабной личности сфокусировались надежды и чаяния не только народа Азербайджана.
«Кем бы он ни был, находясь на посту Первого секретаря ЦК компартии республики, или будучи у себя на малой Родине – Нахчыване - Гейдар Алиевич был выдающимся представителем своей эпохи, тонким и вдумчивым мыслителем, созидателем, человеком с большим сердцем. Будучи членом Политбюро Центрального комитета коммунистической партии, работая Первым заместителем Председателя Совета министров СССР Гейдар Алиев руководил важнейшими сферами экономической, социальной и культурной жизни СССР. Его богатейший политический и государственный опыт, твердость и принципиальность в отстаивании интересов народа, мудрость и высокие человеческие качества по праву снискали уважение далеко за пределами Азербайджана. Он близок и нам, кыргызстанцам, своим теплым отношением к нашему народу, поддержкой и участием», - отметил Жапаров.
Он выразил надежду на то, что в будущем из стен данной школы выйдут личности масштаба Гейдара Алиева.
Жапаров с удовлетворением особо подчеркнул, что в этом году отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном активизировались и вышли на совершенно новый уровень стратегического партнерства.
Президенты Азербайджана и Кыргызстана осмотрели залы, учебные классы данной школы. Во время осмотра классов президент Алиев подписал футбольный мяч и подарил ученикам.
Лидеры стран в столовой школы пообщались с детьми младших классов за завтраком, поели вместе с ними школьную кашу.
Алиев и Жапаров в среду также приняли участие в открытии в Бишкеке школы имени Низами Гянджеви.
Площадь этого учебного заведения составляет 2 тысячи 31 квадратный метр, оно рассчитано на 550 учеников. В школе, помимо классов, предусмотрены большой актовый и спортивный залы, столовая, библиотека, кабинеты для внеклассных занятий и медицинский блок, на территории будут площадки для гимнастики, зоны отдыха и автостоянка.
Р.Ахмедов
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