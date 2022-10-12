Yelo Bank принимает участие в международной конференции «Sibos 2022»



10 октября в Амстердаме стартовала самая престижная в мире международная финансовая выставка и конференция «Sibos 2022». Среди более чем 9300 участников четырехдневной конференции присутствуют и представители Yelo Bank-а: заместитель председателя правления Гюнай Джалилова и советник председателя Фарида Пирвердиева. Конференция этого года посвящена прогрессивным финансам для меняющегося мира.



На «Sibos 2022», первом мероприятии в очном формате после пандемии, более 250 докладчиков обсудят такие темы, как инновационные разработки в финансовом секторе; как добиться успеха и сохранить устойчивость в нестабильные времена и многое другое.



По словам заместителя председателя правления Yelo Bank-а Гюнай Джалиловой, конференция «Sibos» имеет особое значение для международного финансового сообщества: «Финансовый сектор быстро меняется. Адаптируясь к этим изменениям, Yelo Bank также проводит важную работу в направлении цифровизации своих услуг и продуктов, в том числе и в филиалах. Мы считаем такое мероприятие очень важным с точки зрения обмена идеями с представителями разных банков мира, налаживания деловых связей, обмена мировым опытом. На мероприятии мы приняли участие в заседаниях ряда зарубежных финансовых организаций. На этих встречах мы провели эффективные дискуссии об инновационных тенденциях, новых технологиях и проблемах в финансовых учреждениях и поделились своим опытом. Я считаю, что эти обсуждения будут очень полезны в нашей будущей деятельности.»



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