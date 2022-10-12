ЕК на следующей неделе предложит новые меры по борьбе с высокими ценами на энергию

На следующей неделе Еврокомиссия представит новый пакет предложений по борьбе с высокими ценами на энергию, заявила в среду член Европейской комиссии Кадри Симсон, курирующая вопросы энергетики.
"На следующей неделе комиссия представит еще один пакет предложений", - заявила Симсон.
Симсон сообщила, что по данной теме работа Еврокомиссии сосредоточена вокруг четырех направлений: стимулирование снижения спроса, обеспечение солидарности между странами-членами ЕС, регулирование цен на газ и содействие его совместной закупке странами Евросоюза. Эти меры, как считает Симсон, помогут ограничить цены и обеспечить надежность поставок газа.
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