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ТЭК 12.10.2022 14:02

ЕК на следующей неделе предложит новые меры по борьбе с высокими ценами на энергию

На следующей неделе Еврокомиссия представит новый пакет предложений по борьбе с высокими ценами на энергию, заявила в среду член Европейской комиссии Кадри Симсон, курирующая вопросы энергетики.

"На следующей неделе комиссия представит еще один пакет предложений", - заявила Симсон.

Симсон сообщила, что по данной теме работа Еврокомиссии сосредоточена вокруг четырех направлений: стимулирование снижения спроса, обеспечение солидарности между странами-членами ЕС, регулирование цен на газ и содействие его совместной закупке странами Евросоюза. Эти меры, как считает Симсон, помогут ограничить цены и обеспечить надежность поставок газа.

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Тэги: ЕС, ЭНЕРГЕТИКА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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