Заявление Столтенберга, что победа РФ в Украине станет поражением НАТО, подтверждает, что альянс воюет на стороне Украины - Песков

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России на Украине станет поражением альянса подтверждает, что НАТО воюет на стороне Украины, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Можно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В ответ на просьбу уточнить, что будет предпринимать Россия в этой ситуации, Песков сказал: "Она предпринимает. Начиная с 24 числа. Февраля".