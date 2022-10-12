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СНГ 12.10.2022 13:11

Заявление Столтенберга, что победа РФ в Украине станет поражением НАТО, подтверждает, что альянс воюет на стороне Украины - Песков

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России на Украине станет поражением альянса подтверждает, что НАТО воюет на стороне Украины, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Можно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В ответ на просьбу уточнить, что будет предпринимать Россия в этой ситуации, Песков сказал: "Она предпринимает. Начиная с 24 числа. Февраля".

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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