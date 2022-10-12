Песков: ни Москва, ни Вашингтон не выступали с инициативами проведения саммита РФ-США

Ни Москва, ни Вашингтон не выступали с инициативами о проведении российско-американского саммита, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, ни от российской, ни от американской стороны каких-либо инициатив об организации двусторонних контактов на высшем уровне не было", - сказал он журналистам, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что он будет готов обсудить некоторые темы с Владимиром Путиным, если президент России первым обратится к нему.

У представителя Кремля также поинтересовались, какие бы темы российская сторона хотела обсудить на таких переговорах.

"Рассуждать о таких гипотетических переговорах можно до бесконечности, давайте оставим политологам этот хлеб", - отреагировал Песков.