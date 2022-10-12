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СНГ 12.10.2022 12:59

Песков: ни Москва, ни Вашингтон не выступали с инициативами проведения саммита РФ-США

Ни Москва, ни Вашингтон не выступали с инициативами о проведении российско-американского саммита, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, ни от российской, ни от американской стороны каких-либо инициатив об организации двусторонних контактов на высшем уровне не было", - сказал он журналистам, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что он будет готов обсудить некоторые темы с Владимиром Путиным, если президент России первым обратится к нему.

У представителя Кремля также поинтересовались, какие бы темы российская сторона хотела обсудить на таких переговорах.

"Рассуждать о таких гипотетических переговорах можно до бесконечности, давайте оставим политологам этот хлеб", - отреагировал Песков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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