В Иерусалиме полиция приведена в повышенную готовность в связи с праздником Суккот

Полиция и силы безопасности Израиля находятся в состоянии повышенной готовности в Старом городе Иерусалима для обеспечения безопасности на празднике Суккот на фоне недавних атак на военнослужащих ЦАХАЛ, сообщает в среду издание The Times of Israel.

Сотни полицейских и военнослужащих развернули в Старом городе для обеспечения безопасности, несколько дорог перекрыли. В этом году церемония празднования Суккота проходит после двух инцидентов нападения на солдат ЦАХАЛ со смертельным исходом, и в Восточном Иерусалиме, и в северной части Западного берега реки Иордан продолжаются поиски нападавших.

Суккот является одним из основных праздников еврейского народа, в этом году он проводится с 9 по 16 октября. В это время тысячи людей посещают традиционное священническое благословение у Стены Плача. Во время церемонии в прошлые годы часто происходили столкновения между силами безопасности и палестинцами на территории Храмовой горы.