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Дальнее зарубежье 12.10.2022 13:40

В Иерусалиме полиция приведена в повышенную готовность в связи с праздником Суккот

Полиция и силы безопасности Израиля находятся в состоянии повышенной готовности в Старом городе Иерусалима для обеспечения безопасности на празднике Суккот на фоне недавних атак на военнослужащих ЦАХАЛ, сообщает в среду издание The Times of Israel.

Сотни полицейских и военнослужащих развернули в Старом городе для обеспечения безопасности, несколько дорог перекрыли. В этом году церемония празднования Суккота проходит после двух инцидентов нападения на солдат ЦАХАЛ со смертельным исходом, и в Восточном Иерусалиме, и в северной части Западного берега реки Иордан продолжаются поиски нападавших.

Суккот является одним из основных праздников еврейского народа, в этом году он проводится с 9 по 16 октября. В это время тысячи людей посещают традиционное священническое благословение у Стены Плача. Во время церемонии в прошлые годы часто происходили столкновения между силами безопасности и палестинцами на территории Храмовой горы.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРАЗДНИК, ПОЛИЦИЯ, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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