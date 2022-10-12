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Бизнес и законодательство 12.10.2022 13:00

Инвестиции Carlsberg в Азербайджане превысили 160 млн манатов

Суммарные инвестиции датской пивоваренной корпорации Carlsberg Group в организацию и развитие производства в Азербайджане превысили 160 млн манатов, заявил гендиректор Carlsberg Azerbaijan Алиус Антулис.

«За все эти годы, с момента вхождения на рынок Азербайджана в 2008 году, компания инвестировала более 160 млн манатов. Налогвые платежи в госбюджет Азербайджана превышают 35 млн манатов в год», - отметил Антулис на мероприятии, посвященном 175-летию создания бренда Carlsberg.

Кроме этого гендиректор отметил, что в 2021 году Carlsberg Azerbaijan подписала с Минэкономики Азербайджана меморандум о взаимопонимании, согласно которому в период 2021-2025 годов компания инвестирует в развитие производства более 25 млн манатов (более $14,7 млн).

«Средства будут направлены на развитие портфеля и локализация всех продуктов, так как для нас важно осуществить полную локализацию как сырья, так и материалов, чтобы производство полностью велось в Азербайджане», - отметил Антулис.

Он также отметил, что компания намерена в Азербайджане в 2023 году перейти на производство пива с использованием только местного ячменя. Также начата работа с местными поставщиками этикеток, ведутся переговоры с местными поставщиками упаковки.

По словам гендиректора, согласно расчетам компании, доля Carlsberg Azerbaijan на местном рынке составляет около 75%.

Компания, заявил Антулис, намерена в 2023 году начать экспорт в Грузию.

При этом он добавил, что компания в 2023 году планирует увеличить производство в Азербайджане на 20-25% (в 2022г – 4 млн декалитров).

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от Баку. Производственная мощность предприятия - 8 млн декалитров в год. В компании работает порядка 250 человек и более 3 тыс. рабочих мест создано в смежных отраслях (поставщики, розничная торговля, гостиничный сектор). В портфеле компании такие популярные бренды, как Xırdalan, Carlsberg, Балтика, Əfsanə, Kronenbourg 1664 Blanc, Seth&Riley`s Garage и пр.

Х.Насирзаде

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Тэги: CARLSBERG, ПИВО, ИНВЕСТИЦИИ


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