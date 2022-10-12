Баку представил Еревану расширенные элементы по мирному договору, ждет ответа от Армении – Байрамов

Азербайджан передал Армении расширенные элементы по мирному договору, армянская сторона взяла время на ознакомление с ними, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
«Азербайджанская сторона представила противоположной стороне расширенные элементы… Армянская сторона попросила дать время на ознакомление с ними», - заявил Байрамов азербайджанским телеканалам в Бишкеке.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", министр, слова которого в среду приводит государственный телеканал AzTV, отметил, что расширенные элементы дополняют ранее представленные азербайджанской стороной пять основных принципов, которые должны стать основой мирного договора и нормализации отношений между Баку и Ереваном.
Глава МИД подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в прогрессе в переговорах с Арменией, в частности, по заключению мирного договора, открытию коммуникаций и делимитации азербайджано-армянской государственной границы. «Эти вопросы в ходе встреч регулярно поднимаются, и Азербайджан доводит свою позицию», - отметил он.
Байрамов добавил, что в октябре в Брюсселе (Бельгия) планируется проведение третьего заседания комиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией.
Р.Керимов
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