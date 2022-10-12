Размещение средств с целью заработка: как сделать правильный выбор

Интервью о депозитах с Илькином Гулиевым, Членом Правления АccessBank-а.
- Илькин бей, вопрос по поводу банковских вкладов вновь стал актуальным. Стоит ли их размещать, если да, то куда и как сделать выбор?
- В принципе данная тема всегда была интересной, так как у всех есть желание заработать без рисков и потерь. Есть несколько факторов, которые повышают интерес людей депозитам. Первый - это фактор того, что растет доверие к банкам и манату, а второй – это наблюдаемая на глобальном уровне инфляция.
- Что, по Вашему мнению, является правильным размещением - с учётом текущих рыночных обстоятельств?
- При умеренной инфляции хранить сбережения «под подушкой» - не самый оптимальный вариант, потому что деньги будут стоить ещё меньше. Чтобы сохранить сбережения, нужно чтобы ежегодный доход был в соответствии с уровнем инфляции, а самый лучший вариант - это конечно же - чтобы превышал ее. С учётом вышесказанного - самый простой и безопасный способ защиты своих сбережений от инфляции - это размещение их в банковские депозиты. Тут основное условие — это ставка размещения, которая должна быть не сильно ниже ежегодной инфляции. К примеру, если годовая инфляция находится в пределах 7-8%, то желательно размещаться в депозиты со ставкой от 9% и выше, соответственно реальная доходность – доходность с поправкой на инфляцию - будет выше. При этом нужно также помнить о страховании депозитов со стороны государственного Фонда Страхования Вкладов: на сегодня по манатам это 12%, а по долларам США - 2,5%.
Конечно же, есть и другие способы защиты денег от инфляции, к примеру - это инвестиции, скажем, в акции на фондовом рынке. Однако не будем забывать о том, что данные вложения, в отличии от депозитов, вообще не застрахованы. Так же есть и недвижимость, которая тоже считается одним из видов размещения средств и инвестирования. И в этом варианте есть свои плюсы и минусы - к примеру, недвижимость должна быть очень ликвидной, то есть легко продаваемой, и при этом надо учесть то, чтобы при продаже инвестор мог заработать больше, чем инвестировал.
- Илькин бей, получается, что банковские депозиты являются самым оптимальным вариантом размещения средств - как для дополнительного заработка, так и для страхования?
- На данный момент я могу сказать, что да, размещения в депозиты — это самый правильный выбор, с учётом как доходности, так и минимизации потенциальных рисков убытка. Повторюсь, именно в случае с депозитами государство является гарантом возврата средств. Не будем забывать о лимитах страхования: это 100,000 манат и - до 12% годовых. Это, скажем так, то, что страхует государство. Остальное уже - это выбор клиента - какой банк выбрать, делать ли вклады свыше 100,000 манат, размещать ли их под 12% годовых и т.д. Даже если мы и назвали банковские депозиты одним из оптимальных вариантов размещения, тут есть свои подводные камни, которые клиент банка должен проанализировать сам. Например, кроме условий страхования - что это за банк, кто является его акционерами, какова стратегия развития банка, каковы финансовые показатели банка и т.п. Другими словами – клиент должен хорошо знать банку, которому собирается доверить свои сбережения.
- Что Вы имеете в виду, говоря об акционерах банка?
- При размещении депозитов, клиенты чаще всего отдают предпочтение государственным банкам или банку с иностранными акционерами. Причины того, почему выбирают государственные банки - известны и понятны. Главный нюанс в выборе банка с иностранными акционерами - это - кто или какая организация являются акционерами. И здесь нормальным является практика того, что клиент отдаст предпочтение банкам, акционерами которых являются международные финансовые институты или известные иностранные компании.
- Вы также отметили стратегию банка как один из важных факторов. Почему стратегия банка должна быть интересна человеку, планирующему разместить в нем депозит?
- Одна из важных деталей, на которую мало обращают внимание в Азербайджане при размещении вклада - это стратегия банка. Например, клиентов, размещающих свои вклады в европейских странах, интересует кредитная политика банка - а именно - в каких сферах банк кредитует, насколько содействует развитию малого бизнеса, интересуется ли он охраной окружающей среды и вкладывает ли средства в социально ответственные проекты - для европейцев очень важно - как их банк использует их деньги и кого на эти деньги кредитует. Например, если основной стратегией банка является поддержка предпринимателей - это само по себе является определенным сигналом. Это означает, что средства, внесенные одним клиентом в банк в виде депозитов, используются в виде кредитов для развития бизнеса другого клиента банка. Другими словами, размещающий депозит способствует развитию бизнес-среды в родной стране, поддерживая кредитуемого предпринимателя.
- И в заключении - как Вы думаете - размещение в манатах или в иностранной валюте? Что бы вы посоветовали клиентам?
- Давайте рассмотрим оба варианта. К примеру, ставки в манатах намного выше, чем ставки, скажем, в долларах США. С другой стороны - клиент может разместить депозит в долларах, соответственно и проценты, которые он будет получать будут в долларах. Но в целом - учитывая текущую ситуацию на рынке, ставку маната, прогнозы Центрального Банка страны - для клиента нет принципиальной разницы - размещать ли в манатах или иностранной валюте.
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