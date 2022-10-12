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Дальнее зарубежье 12.10.2022 14:06

Германия планирует поставить Украине дополнительные САУ Zuzana

Германия увеличила объем запланированной военной помощи Украине, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно обнародованным данным, в список помощи, которая будет поставлена Украине, вошли 16 самоходных гаубиц Zuzana, поставки которых будут обеспечены в сотрудничестве с Данией и Норвегией.

Также Украине планируется передать 130 систем отопления и 36 медицинских транспортеров.

Как сообщалось, в начале октября Германия, Дания и Норвегия подписали соглашение о производстве в Словакии, на государственном предприятии Konštrukta Defense в г. Дубница-над-Вагом, 16 САУ "Zuzana 2" калибра 155 мм. По данным министра обороны Словакии Ярослава Надя сумма соглашения составила 92 млн евро.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ГАУБИЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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