Состоялся визит делегации Caspian Energy Club в Казахстан

Делегация предпринимателей Азербайджана, возглавляемая председателем и главным исполнительным директором группы Caspian Energy Club Тельманом Алиевым приняла участие в бизнес-туре в город Алматы.Об этом сообщили в пресс-службе Caspian Energy Club.
В первый день бизнес-тура, топ-менеджеры, члены Caspian Energy Club, вместе с коллегами из Казахстана, ознакомились с туристическими возможностями Алматыи провели встречи с владельцами отелей и ведущих сетей ресторанов Алматы.
В тот же день была проведена встреча с генеральным консулом Азербайджана в Алмате Анаром Гусейновым. На встрече присутствовали известные азербайджанские бизнесмены, которые живут и работают в Казахстане.
На следующий день члены Caspian Energy Club приняли участие в работе Казахстанской международной выставки и конференции KIOGE, где были проведены встречи c министром энергетики Казахстана Болатом Акчулаковым, министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, председателем правления АО НК «КазМунайГаз» Магзумом Мирзагалиевым, председателем правления АО "НК "КазахГаз" Санжаром Жаркешовым, президентом “Тенгизшевройл” Кевином Лайоном, экс-послом США в Азербайджане Метью Брайза, вице-президентом “SOCAR” Халигом Мамедовым и другими официальными лицами.
На встречах Тельман Алиев представил нового председателя “Caspian Energy Kazakhstan” Заура Мустафаева и рассказал о планах развития двусторонних деловых отношений и будущей деятельности в Казахстане.
В свою очередь председатель “Caspian Energy Kazakhstan” Заур Мустафаев подчеркнул важность проведения совместных бизнес форумов и бизнес-туров, реализацию совместных проектов способствующих укреплению и расширению двусторонних деловых и экономических отношений Азербайджана и Казахстана.
На следующий день, состоялись встречи с заместителем директора национальной палаты предпринимателей НПП «Атамекен» города Алматы Акеркин Эралиевой и руководством Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса “Kazenergy” Генеральным директором Кенжебеком Ибрашевым и Исполнительным директором Бауржаном Умирзаковым.
На обеих встречах обсуждалось двустороннее сотрудничество между ассоциациями в сфере обмена информацией и проведением совместных мероприятий нефтегазовом и не нефтяном секторе.
Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2C и в активном участии в них.
Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также полномочных представителей в различных странах мира.
Баку представил Еревану расширенные элементы по мирному договору, ждет ответа от Армении – Байрамов
Автомобиль посольства Азербайджана в США подвергся обстрелу в Вашингтоне, временный поверенный США в Баку вызван в МИД Азербайджана
В Карабахе и Восточном Зангезуре в 2022г завершится строительство 4 автодорог – глава ГААД
ЕК на следующей неделе предложит новые меры по борьбе с высокими ценами на энергию
Власти Молдовы повысят тарифы на электроэнергию для потребителей на 12-19%
В Польше не считают, что утечка на трубопроводе «Дружба» могла стать результатом диверсии
Алиев и Жапаров приняли участие в открытии в Бишкеке школ имени Гейдара Алиева и Низами Гянджеви
Глава NASA заявил об успехе миссии по перенаправлению астероидов
Не менее 43 человек погибли в результате схода оползней и наводнения в Венесуэле
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Германия планирует поставить Украине дополнительные САУ Zuzana
Комитет начальников штабов СНГ в 2023 году проведет заседание в России
В Иерусалиме полиция приведена в повышенную готовность в связи с праздником Суккот
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично