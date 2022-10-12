Состоялся визит делегации Caspian Energy Club в Казахстан

Делегация предпринимателей Азербайджана, возглавляемая председателем и главным исполнительным директором группы Caspian Energy Club Тельманом Алиевым приняла участие в бизнес-туре в город Алматы.Об этом сообщили в пресс-службе Caspian Energy Club.

В первый день бизнес-тура, топ-менеджеры, члены Caspian Energy Club, вместе с коллегами из Казахстана, ознакомились с туристическими возможностями Алматыи провели встречи с владельцами отелей и ведущих сетей ресторанов Алматы.

В тот же день была проведена встреча с генеральным консулом Азербайджана в Алмате Анаром Гусейновым. На встрече присутствовали известные азербайджанские бизнесмены, которые живут и работают в Казахстане.

На следующий день члены Caspian Energy Club приняли участие в работе Казахстанской международной выставки и конференции KIOGE, где были проведены встречи c министром энергетики Казахстана Болатом Акчулаковым, министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, председателем правления АО НК «КазМунайГаз» Магзумом Мирзагалиевым, председателем правления АО "НК "КазахГаз" Санжаром Жаркешовым, президентом “Тенгизшевройл” Кевином Лайоном, экс-послом США в Азербайджане Метью Брайза, вице-президентом “SOCAR” Халигом Мамедовым и другими официальными лицами.

На встречах Тельман Алиев представил нового председателя “Caspian Energy Kazakhstan” Заура Мустафаева и рассказал о планах развития двусторонних деловых отношений и будущей деятельности в Казахстане.

В свою очередь председатель “Caspian Energy Kazakhstan” Заур Мустафаев подчеркнул важность проведения совместных бизнес форумов и бизнес-туров, реализацию совместных проектов способствующих укреплению и расширению двусторонних деловых и экономических отношений Азербайджана и Казахстана.

На следующий день, состоялись встречи с заместителем директора национальной палаты предпринимателей НПП «Атамекен» города Алматы Акеркин Эралиевой и руководством Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса “Kazenergy” Генеральным директором Кенжебеком Ибрашевым и Исполнительным директором Бауржаном Умирзаковым.

На обеих встречах обсуждалось двустороннее сотрудничество между ассоциациями в сфере обмена информацией и проведением совместных мероприятий нефтегазовом и не нефтяном секторе.

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2C и в активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также полномочных представителей в различных странах мира.