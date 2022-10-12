Эрдоган считает возможным использовать потенциал Казахстана по пшенице для глобальной продбезопасности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает возможным использовать потенциал богатого пшеницей Казахстана для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.
"Мы на должном уровне выполняем свои обязательства перед мировым сообществом по обеспечению глобальной продовольственной безопасности. Считаю, что в этом плане можно использовать потенциал богатого пшеницей Казахстана", - сказал Эрдоган на заседании совета стратегического сотрудничества высокого уровня в Астане. Его слова привела пресс-служба президента Казахстана.
Как сообщалось, накануне глава Минсельхоза Казахстана Ербол Карашукеев заявил, что ведомство увеличило прогноз по сбору урожая зерновых в чистом весе в 2022 году. По его словам, урожай зерновых в чистом весе в текущем году может составить свыше 19 млн тонн (рост почти на 16% к предыдущему году). Он уточнил, что ранее урожай пшеницы прогнозировался на уровне 13,4 млн тонн в чистом весе, в текущем году он будет превышен также на 1 млн тонн.
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