РФ готова увеличить поставки нефти в Турцию - Новак

Россия готова увеличить объемы поставки нефти в Турцию, однако вопрос должен решаться между коммерческими компаниями двух стран, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах РЭН-2022.
"Да, мы обсуждаем с нашими коллегами (вопрос увеличения поставок нефти в Турцию - ИФ). Готовы и больше поставлять. Этот процесс идет. Мы видим заинтересованность турецких компаний в том, чтобы больше покупать российской нефти. Но это коммерческий вопрос, который решается между коммерческими компаниями", - сообщил Новак.
Он отметил, что сейчас через Турцию и так проходит большой объем российской нефти как для внутреннего потребления, так и для дальнейшего транзита.
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