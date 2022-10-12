"Самрук-Казына" и Суверенный фонд Катара намерены совместно инвестировать $200 млн

Казахстанский госфонд "Самрук-Казына" и Суверенный фонд Катара подписали соглашение о намерениях совместно инвестировать $200 млн, сообщила пресс-служба "Самрук-Казына".

"Между "Самрук-Казына" и суверенным фондом Катара подписано соглашение о намерениях совместно инвестировать $200 млн. В частности, Доха проявила интерес к будущему IPO компании Samruk Green Energy, куда войдут "зеленые" активы "Самрук-Энерго"", - говорится в сообщении.

Кроме того, компания "Тау-Кен Самрук" (объединяет горнорудные активы государства, входит в госфонд "Самрук-Казына") и Qatar Mining заключили меморандум о взаимопонимании для выбора перспективных проектов в горнодобывающей сфере на территории Казахстана

В среду в Астане проходит казахстанско-катарский инвестиционный форум. Фонд "Самрук-Казына" участвует в нем как соорганизатор и сопредседатель казахстанско-катарского делового совета, созданного в 2017 году