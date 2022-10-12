Казахстан и Турция хотят удвоить товарооборот в среднесрочной перспективе

Казахстан и Турция намерены довести взаимный торговый оборот до $10 млрд, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на четвертом заседании совета стратегического сотрудничества высокого уровня.
"Наша цель - довести взаимный торговый оборот до $10 млрд. За последние 15 лет Анкара инвестировала в Казахстан $4,35 млрд. А наша страна вложила в Турцию $1,13 млрд. Турция входит в топ-10 крупнейших инвесторов Казахстана", - приводит слова Токаева пресс-служба главы Казахстана.
Со своей стороны президент Турции отметил, что стороны договорились довести торговый оборот в среднесрочной перспективе до $10 млрд.
"Пока все идет по плану", - подчеркнул он.
Ранее Токаев говорил, что товарооборот между двумя странами увеличивается с каждым годом и в 2021 году превысил $5 млрд. Таким образом, стороны намерены увеличить объем взаимной торговли в 2 раза.
Казахстанский президент также отметил на заседании совета стратегического сотрудничества, что Астана и Анкара пришли к общему мнению в вопросе дальнейшего развития Транскаспийского международного транспортного коридора (ТМТМ).
"Мы призываем развивать Транскаспийский коридор для сокращения расходов на перевозки и сроков доставки. На сегодняшней встрече (с президентом Турции - ИФ-К) мы обсуждали этот вопрос и пришли к общему мнению", - сказал Токаев.
Глава государства добавил, что "транзитно-транспортные связи играют важную роль в наращивании потенциала двусторонней торговли".
ТМТМ пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.
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