Дюков: в среднесрочной перспективе надо ориентироваться на текущий диапазон цен на нефть - $80-100 за баррель

В среднесрочной перспективе надо ориентироваться на текущий диапазон цен на нефть - $80-100 за баррель, такое мнение высказал журналистам глава "Газпром нефти"Александр Дюков.

"В среднесрочной перспективе нужно ориентироваться на текущий диапазон. Да, наверное ($80-100 за баррель)", - сказал он.