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ТЭК 12.10.2022 17:18

Дюков: в среднесрочной перспективе надо ориентироваться на текущий диапазон цен на нефть - $80-100 за баррель

В среднесрочной перспективе надо ориентироваться на текущий диапазон цен на нефть - $80-100 за баррель, такое мнение высказал журналистам глава "Газпром нефти"Александр Дюков.

"В среднесрочной перспективе нужно ориентироваться на текущий диапазон. Да, наверное ($80-100 за баррель)", - сказал он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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