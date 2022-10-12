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ТЭК 12.10.2022 17:42

Новак: прокладка дополнительных ниток через Черное море перспективна для рынка Турции и Европы

Создание новых газотранспортных мощностей через Турцию очень перспективно, как хаб Турция может быть в том числе для поставок энергоресурсов в Европу, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах "Российской энергетической недели".

"Строительство инфраструктуры - дополнительных ниток. Это предложение турецкие партнеры прокомментировали и сказали, что им нужно его изучить. Я считаю, что это очень перспективно. Потому что здесь нет других (транзитных - ИФ) стран, можно напрямую работать с Турцией по поставкам энергетических ресурсов, и как хаб Турция тоже может быть в том числе и для поставок энергетических ресурсов в Европу", - сказал он.

Как сообщалось, "Газпром" планировал построить через Черное море в Болгарию 4-ниточную магистраль "Южный поток" на 63 млрд куб. м газа. Для подачи этих объемов газа на экспорт создавалась инфраструктура на территории России. После отмены проекта "Южный поток" ему на смену пришел "Турецкий поток" в два раза меньше по мощности, из двух ниток. Однако мощности по доставке газа на берег Черного моря "Газпром" создал в прежнем изначальном объеме.

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