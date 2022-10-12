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Внешняя политика 12.10.2022 17:31

Алиев провел встречу с премьером Пакистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках рабочего визита в Астану провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщает сайт азербайджанского лидера.

Ранее отмечалось, что Ильхам Алиев в среду прибыл с рабочим визитом в ​​Казахстан для участия в пленарном заседании VI саммита Совета по взаимодействию и мерам доверия в Азии и на саммите СНГ.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, ПАКИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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