Алиев провел встречу с премьером Пакистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках рабочего визита в Астану провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщает сайт азербайджанского лидера.
Ранее отмечалось, что Ильхам Алиев в среду прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в пленарном заседании VI саммита Совета по взаимодействию и мерам доверия в Азии и на саммите СНГ.
Х.Насирзаде
Промпроизводство в еврозоне в августе выросло на 1,5%, намного лучше прогноза
Акции Seadrill вернутся на NYSE в ближайшие дни
Государствам следует ограничивать бюджетные расходы для сдерживания инфляции - МВФ
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Азербайджан обвинил Армению в обстреле инженерной техники на границе
Алиев и Жапаров приняли участие в открытии в Бишкеке школ имени Гейдара Алиева и Низами Гянджеви
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Казахстану и Турции в транспортно-транзитной сфере необходимо развивать связывающий их «срединный коридор» - Токаев
Кыргызстан закупил у Турции еще одну партию беспилотников Bayraktar
Казахстан и Турция хотят удвоить товарооборот в среднесрочной перспективе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Состоялся визит делегации Caspian Energy Club в Казахстан
Размещение средств с целью заработка: как сделать правильный выбор
Yelo Bank принимает участие в международной конференции «Sibos 2022»
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично