Алиев провел встречу с премьером Пакистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках рабочего визита в Астану провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщает сайт азербайджанского лидера. Ранее отмечалось, что Ильхам Алиев в среду прибыл с рабочим визитом в ​​Казахстан для участия в пленарном заседании VI саммита Совета по взаимодействию и мерам доверия в Азии и на саммите СНГ. Х.Насирзаде

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