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ТЭК 12.10.2022 21:35

Страны ЕС переключаются на африканский газ на фоне стремления сократить зависимость от РФ

Новый проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) на западном побережье Африки привлек внимание со стороны Польши и Германии на фоне энергетического кризиса в Европе, спровоцированного ситуацией в Украине.

Проект готов лишь на 80%, и производство на нем начнется только в конце следующего года. Между тем, по словам директора по добыче и операциям британской BP Plc, участвующей в проекте, Гордона Биррелла, его разработка "не могла оказаться более своевременной", поскольку Европа стремится сократить зависимость от российского природного газа, пишет Associated Press.

"Текущие события в мире демонстрируют жизненно необходимую роль, которую СПГ может сыграть в поддержании энергетической безопасности государств и регионов", - сказал он на мероприятии в сфере энергетики в Западной Африке.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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