Индия выделит $2,7 млрд государственным нефтекомпаниям для компенсации потерь из-за скачка цен на нефть

Правительство Индии одобрило план по выделению 220 млрд рупий ($2,7 млрд) правительственным нефтекомпаниям для компенсации потерь из-за скачка цен на нефть в мире, сообщил в ходе брифинга в среду министр информации и вещания страны Анураг Тхакур.
В этом году государственные нефтеперерабатывающие компании Индии, которые поставляют более 90% топлива на внутренний рынок, фиксируют рекордные за многие годы квартальные убытки на фоне высоких цен на нефть в мире и мер правительства по ограничению роста цен на внутреннем рынке.
Компании, среди которых Indian Oil Corp., Hindustan Petroleum Corp. и Bharat Petroleum Corp., вынуждены покупать нефть на мировом рынке по текущим рыночным ценам, но продавать нефтепродукты на рынке, который жестко контролируется государством.
Между тем, несмотря на то, что правительственные выплаты могут ослабить давление на нефтегазовый сектор, положение с государственным бюджетом может ухудшиться из-за мер по снижению налогов на топливо и увеличения субсидий для сельскохозяйственной отрасли, которые позволяют замедлить рост цен на продукты питания.
Индийское правительство запланировало субсидии для нефтяной отрасли на текущий финансовый год, который завершится в марте, в размере 58 млрд рупий, в то время как субсидии для сельскохозяйственной отрасли должны составить 1,05 трлн рупий.
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