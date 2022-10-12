Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

11.10 $/bbl +/- WTI 89.35 -1.78 Brent 94.29 -1.90

Погода в Баку

  ночь день

Регион 12.10.2022 17:36

Лавров на встрече с Мирзояном заявил о готовности Москвы вносить вклад в нормализацию отношений между Ереваном и Баку

Россия готова вносить вклад в реализацию трёхсторонних заявлений лидеров РФ, Азербайджана и Армении, обсудить, что необходимо сделать для их скорейшей реализации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы безусловно хотим сегодня обсудить, как обстоят дела в ваших переговорах с Азербайджаном. Я знаю, что были контакты в Европе совсем недавно, средства массовой информации полнятся различными слухами и предположениями. Конечно, было бы важно сегодня рассмотреть, что мы могли бы ещё сделать, чтобы три трёхсторонних заявления лидеров России, Армении и Азербайджана воплощались в жизнь побыстрее", - сказал Лавров, открывая переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Астане.

Он отметил, что для нормализации многое уже сделано, в том числе по вопросам разблокирования транспортных связей, есть "намётки" по вопросам делимитации границ.

"Полная нормализация отношений между нашими близкими соседями и друзьями полностью отвечает нашим интересами, готовы вносить свой вклад в этот процесс", - добавил российский министр.

В свою очередь, Мирзоян отметил, что есть много вопросов, относительно которых Армения хочет услышать позицию Российской Федерации.

"Мы всецело привержены трем трёхсторонним заявлениям лидеров наших государств, мы ценим личный вклад президента Путина и России в установление мира и нормализацию отношений с Азербайджаном", - добавил глава МИД Армении.

"События проходят интенсивно, переговоры проходят в интенсивном режиме. Есть очень много сторон, которые предлагают свои посреднические усилия, подходы, площадки. Нам очень важно знать по этим вопросам позицию России, мы хотим чувствовать спину России и двигаться дальше по нормализации армяно-азербайджанских отношений в духе трёхсторонних договоренностей, мы к этому готовы", - подчеркнул армянский министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az