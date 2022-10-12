Лавров на встрече с Мирзояном заявил о готовности Москвы вносить вклад в нормализацию отношений между Ереваном и Баку

Россия готова вносить вклад в реализацию трёхсторонних заявлений лидеров РФ, Азербайджана и Армении, обсудить, что необходимо сделать для их скорейшей реализации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы безусловно хотим сегодня обсудить, как обстоят дела в ваших переговорах с Азербайджаном. Я знаю, что были контакты в Европе совсем недавно, средства массовой информации полнятся различными слухами и предположениями. Конечно, было бы важно сегодня рассмотреть, что мы могли бы ещё сделать, чтобы три трёхсторонних заявления лидеров России, Армении и Азербайджана воплощались в жизнь побыстрее", - сказал Лавров, открывая переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Астане.

Он отметил, что для нормализации многое уже сделано, в том числе по вопросам разблокирования транспортных связей, есть "намётки" по вопросам делимитации границ.

"Полная нормализация отношений между нашими близкими соседями и друзьями полностью отвечает нашим интересами, готовы вносить свой вклад в этот процесс", - добавил российский министр.

В свою очередь, Мирзоян отметил, что есть много вопросов, относительно которых Армения хочет услышать позицию Российской Федерации.

"Мы всецело привержены трем трёхсторонним заявлениям лидеров наших государств, мы ценим личный вклад президента Путина и России в установление мира и нормализацию отношений с Азербайджаном", - добавил глава МИД Армении.

"События проходят интенсивно, переговоры проходят в интенсивном режиме. Есть очень много сторон, которые предлагают свои посреднические усилия, подходы, площадки. Нам очень важно знать по этим вопросам позицию России, мы хотим чувствовать спину России и двигаться дальше по нормализации армяно-азербайджанских отношений в духе трёхсторонних договоренностей, мы к этому готовы", - подчеркнул армянский министр.