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Регион 12.10.2022 17:47

Для отправки в Армению мониторинговой миссии ОДКБ необходимо решение Совета коллективной безопасности - Лавров

ОДКБ готова отправить своих наблюдателей в Армению, для этого требуется решение Совета коллективной безопасности, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сразу же после того как Армения попросила созвать внеочередной саммит ОДКБ, он состоялся, были приняты решения отправить в Армению генерального секретаря ОДКБ, руководителя объединённого штаба. Они туда съездили, привезли рекомендации, эти рекомендации у нас на руках уже больше месяца. Они заключаются в том, чтобы отправить на территорию Армении, на границу с Азербайджаном, мониторинговую миссию наблюдателей ОДКБ", - сказал Лавров на переговорах с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Он отметил, что единственное, что требуется, - это решение Совета коллективной безопасности, который должен быть созван председателем ОДКБ.

"Им сейчас является Республика Армения, поэтому как только время у вас появится, мы будем готовы такую миссию формально одобрить, она сможет приступить к работе", - добавил российский министр.

В свою очередь Мирзоян отметил, что Армения ожидает наблюдателей, пока, однако, такая встреча не была согласована.

Лавров в связи с этим заверил, что Россия готова в любой момент провести такую сессию в режиме онлайн.

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