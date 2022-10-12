Алиев и Путин встретятся в Астане

Президент РФ Владимир Путин в Астане в четверг проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Москва намерена предложить провести очередной трехсторонний саммит с участием Баку и Еревана.
Встреча Путина и Алиева состоится 13 октября в Астане "на полях" саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
"Я могу сказать, что мы будем предлагать провести очередной саммит в трехстороннем формате с участием президентов России, Азербайджана и (премьера) Армении, надеемся, что в самое ближайшее время удастся согласовать сроки проведения этого саммита, и он состоится, будет весьма полезным и продуктивным", - рассказал журналистам на брифинге в Москве помощник президента Юрий Ушаков.
Он напомнил, что Москва активно и всемерно содействует нормализации связей между Ереваном и Баку. "Мы считаем, что ключом к достижению устойчивого мира и разрешению всех проблем в регионе является реализация трехсторонних договоренностей, которые достигнуты при активном российском, личном посредничестве нашего президента", - сказал Ушаков.
Трехсторонние договоренности лидеров, добавил он, являются основой того, что отношения между Арменией и Азербайджаном стабилизировались, а сейчас проходит процесс их нормализации.
"Мы, конечно, видим, что в эту работу пытаются вклиниться внерегиональные игроки, в частности, Евросоюз и Соединенные Штаты, но в основном они используют наши наработки и, конечно, я еще раз повторю, основополагающие договоренности были достигнуты в 2020 и в 2021 годах при нашем самом активном участии", - сказал представитель Кремля.
Алиев, напомнил Ушаков, 7 октября принимал участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. "Лидеры уже общались в двустороннем плане, но договорились о проведении более обстоятельной встречи в Астане", - рассказал он.
Отношения России и Азербайджана развиваются активно, в конструктивном ключе, заметил Ушаков, подписанная в феврале декларация о союзническом взаимодействии выводит их на новый уровень. "Мы ценим отношения с Азербайджаном и, конечно, готовы будем обсуждать не только двусторонние дела, но также и обменяемся мнениями по ситуации в азербайджано-армянских отношениях", - сказал представитель Кремля.
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