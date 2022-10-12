Кыргызстан закупил у Турции еще одну партию беспилотников Bayraktar

Кыргызстан приобрел у Турции ударные беспилотники Bayraktar Akinci (Байрактар), написал председатель Госкомитета национальной безопасности страны Камчыбек Ташиев в среду на своей странице в социальной сети.

Он опубликовал фотографию рядом с беспилотником.

В ГКНБ "Интерфаксу" сообщили, что позже будет предоставлена подробная информация о количестве закупленных беспилотников.

Первые турецкие ударные беспилотники Bayraktar поступили на вооружение Пограничной службы ГНКБ Кыргызстана в декабре 2021 года. 31 марта в Иссык-Кульской области страны прошли военные учения с использованием беспилотников. 13 сентября президент Кыргызстана Садыр Жапаров открыл базу беспилотных летательных аппаратов Пограничной службы ГКНБ.

Кыргызстан стал первой страной ОДКБ, закупившей турецкие БПЛА.