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СНГ 12.10.2022 18:40

Кыргызстан закупил у Турции еще одну партию беспилотников Bayraktar

Кыргызстан приобрел у Турции ударные беспилотники Bayraktar Akinci (Байрактар), написал председатель Госкомитета национальной безопасности страны Камчыбек Ташиев в среду на своей странице в социальной сети.

Он опубликовал фотографию рядом с беспилотником.

В ГКНБ "Интерфаксу" сообщили, что позже будет предоставлена подробная информация о количестве закупленных беспилотников.

Первые турецкие ударные беспилотники Bayraktar поступили на вооружение Пограничной службы ГНКБ Кыргызстана в декабре 2021 года. 31 марта в Иссык-Кульской области страны прошли военные учения с использованием беспилотников. 13 сентября президент Кыргызстана Садыр Жапаров открыл базу беспилотных летательных аппаратов Пограничной службы ГКНБ.

Кыргызстан стал первой страной ОДКБ, закупившей турецкие БПЛА.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ТУРЦИЯ, БПЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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