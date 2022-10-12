Казахстану и Турции в транспортно-транзитной сфере необходимо развивать связывающий их «срединный коридор» - Токаев

Казахстан и Турция заинтересованы в увеличении объема перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, а также выступают за развитие "срединного коридора", связывающего два государства, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Наши страны заинтересованы в увеличении объема перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Этот стратегический проект имеет огромное значение для сохранения стабильности в регионе", - сказал Токаев на совместном с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом брифинге в среду.

По его словам, в этом году "за 7 месяцев объем перевозок по данному маршруту увеличился в 2,5 раза и достиг 1 миллиона тонн".

"В этом контексте важным представляется развитие "Срединного коридора", связывающего наши государства", - отметил Токаев.

Эрдоган находится в Казахстане с государственным визитом.