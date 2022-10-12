Алиев сообщил о планах посетить Пакистан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что намерен посетить Пакистан. О своих планах он сообщил в среду в ходе встречи в Астане (Казахстан) с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, говорится в сообщении, размещенном на сайте президента Азербайджана.
«Шариф пригласил президента Ильхама Алиева посетить Пакистан. Президент Азербайджана заявил о намерении посетить Пакистан и в свою очередь пригласил премьер-министра Шахбаза Шарифа посетить нашу страну», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что Шариф также заявил о намерении посетить Азербайджан.
В ходе встречи премьер Пакистана подчеркнул, что Исламабад всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. В свою очередь президент Азербайджана отметил постоянную поддержку Баку Исламабада в вопросе Джамму и Кашмира.
Алиев проинформировал Шарифа о предложениях Баку по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и подписанию мирного договора и заметил, что «если Армения проявит политическую волю, то мирный договор может быть подписан в ближайшее время», говорится в сообщении.
Там же отмечается, что в ходе встречи была подчеркнута важность трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Пакистан-Турция и дальнейшего расширения связей.
Стороны также затронули вопросы углубления сотрудничества Баку и Исламабада в военно-технической, торговой, энергетической, сельскохозяйственной, транспортно-логистической сферах, провели соответствующие обсуждения.
Алиев в среду прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и заседании глав государств СНГ.
Р.Керимов
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