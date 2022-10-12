Правительство Израиля одобрило соглашение о демаркации морской границы с Ливаном

Правительство Израиля в среду большинством голосов поддержало соглашение о демаркации морских границ с Ливаном, сообщает канцелярия израильского премьера Яира Лапида.
"Сегодня днем правительство большинством голосов одобрило принципы соглашения с Ливаном, а также предложение премьер-министра Яира Лапида представить соглашение на рассмотрение в Кнессет", - говорится в пресс-релизе.
Таким образом позднее в среду соглашение направят в Кнессет. Далее соглашение передадут на утверждение правительству.
Ранее в среду соглашение большинством голосов также одобрил Совбез Израиля.
Лапид ранее заявлял, что Израиль достиг соглашения с Ливаном о демаркации морских границ.
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