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Дальнее зарубежье 12.10.2022 20:03

Правительство Израиля одобрило соглашение о демаркации морской границы с Ливаном

Правительство Израиля в среду большинством голосов поддержало соглашение о демаркации морских границ с Ливаном, сообщает канцелярия израильского премьера Яира Лапида.

"Сегодня днем правительство большинством голосов одобрило принципы соглашения с Ливаном, а также предложение премьер-министра Яира Лапида представить соглашение на рассмотрение в Кнессет", - говорится в пресс-релизе.

Таким образом позднее в среду соглашение направят в Кнессет. Далее соглашение передадут на утверждение правительству.

Ранее в среду соглашение большинством голосов также одобрил Совбез Израиля.

Лапид ранее заявлял, что Израиль достиг соглашения с Ливаном о демаркации морских границ.

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Тэги: БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ГРАНИЦА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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