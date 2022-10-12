Путин: убытки Европы от спотового ценообразования на газ в 2022г оцениваются в 300 млрд евро

Убытки Европы от спотового ценообразования на газ в этом году оцениваются в 300 млрд евро, заявил на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" президент России Владимир Путин.
"По экспертным оценкам, только в текущем году спотовый механизм ценообразования на газ принесет убытки Европе на сумму свыше 300 млрд евро. Или это около 2% ВВП еврозоны", - сказал он.
"Этого можно было бы и избежать, если бы использовались долгосрочные контракты с нефтяной привязкой. Разница между спотовым рынком и ценами по долгосрочным контрактам в 3-4 раза. И кто это сделал? Сами сделали. Навязали нам такой способ торговли, заставили "Газпром" перейти отчасти на привязку к спотовому рынку. А теперь охают. Ну так сами и виноваты", - указал президент.
"Понятно, как будет решаться эта проблема с ценами. Мы это проходили по отношению к другим товарным группам. Просто печатают деньги и все. Только за последний год денежная масса в ЕС выросла примерно на триллион евро. Но проблема в том, что Европа на эти деньги будет (как и продовольствие) сгребать и газ с мирового рынка. Следовательно остальным странам, прежде всего развивающимся, государствам придется переплачивать за эти энергоресурсы. Тот ресурс, который приходит на европейский рынок втридорога, по цепочке раскачивает инфляцию. В Еврозоне она уже достигла 10%", - констатировал Путин.
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