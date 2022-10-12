Глава Банка Японии подтвердил намерение ЦБ сохранять мягкую политику

Банк Японии продолжит придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, поскольку экономика страны все еще восстанавливается от последствий пандемии COVID-19, а инфляция будет замедляться, заявил глава японского ЦБ Харухико Курода в ходе выступления на мероприятии Института международных финансов (IIF) в среду.
Согласно прогнозу Куроды, темпы роста потребительских цен в Японии в следующем финансовом году, который начнется в апреле 2023 года, опустятся ниже 2%-го целевого показателя ЦБ. В августе инфляция в стране достигла 3%.
"Нам нужно сохранять мягкую политику до тех пор, пока мы не добьемся устойчивой и стабильной инфляции в 2%", - сказал Курода, слова которого приводит The Wall Street Journal.
Для достижения этой цели потребуется ускорение темпов роста зарплат в стране, добавил он.
Курода отметил также, что спекулятивные колебания курса иены относительно доллара США негативны для экономики, поскольку затрудняют деловое планирование для компаний. Недавнее решение правительства страны о проведении валютных интервенций для поддержки иены было целесообразным, сказал он.
Курс доллара США к иене по данным на 18:50 по бакинскому времени составляет 146,78 иены по сравнению с 145,86 иены на закрытие предыдущей сессии. Стоимость японской валюты находится на минимуме с 1990 года в паре с долларом.
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