Минск отверг размещение иностранных военных наблюдателей на границе с Украиной

Беларусь не нуждается в присутствии международных наблюдателей на украинско-белорусской границе, заявил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович.

"Если (президенту Украины - ИФ) Зеленскому этот контингент нужен на границе, то пусть он приглашает. Нам этот контингент абсолютно не мешает, но он нам и не нужен. Нам нечего контролировать и нечего прятать", - сказал Вольфович, комментируя заявление украинского президента о возможности размещения наблюдателей на границе Украины и Беларуси. Слова госсекретаря Совбеза приводит издание администрации президента Беларуси "СБ. Беларусь сегодня" в среду.

В то же время Вольфович заявил, что для Беларуси абсолютно неприемлем вариант размещения в качестве таких наблюдателей иностранного военного контингента.