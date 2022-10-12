Новак прогнозирует, что пока цены на нефть будут близкими к текущему уровню

Цены на нефть в ближайшей перспективе будут подвержены волатильности, однако останутся близкими к текущему уровню, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы обычно не прогнозируем цены, и решения (ОПЕК+ - ИФ) принимаются без целевых показателей относительно цен. Я думаю, что они могут быть волатильными, но близкими "плюс-минус" к тем, которые мы сегодня видим", - сказал Новак.

Он отметил, что, принимая решение о сокращении добычи в рамках ОПЕК+ на 2 млн б/с, страны-участницы соглашения руководствовались факторами, сигнализирующими о замедлении темпов роста экономики.

"Мы видим признаки рецессии, повышения процентных ставок центральными банками. Это накладывает, безусловно, те риски, которые учитывались при принятии решения. Плюс зимний период всегда идет со снижением спроса: четвертый квартал и первый квартал. Решения были обоснованы с точки зрения баланса спроса и предложения", - добавил вице-премьер.