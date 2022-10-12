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Внешняя политика 12.10.2022 22:01

С запуском Зангезурского коридора значение Южного Кавказа возрастет - Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов считает, что с запуском Зангезурского коридора значение Южного Кавказа возрастет.

«После открытия Зангезурского коридора, который послужит увеличению транзитных возможностей региона и укреплению инвестиционного климата в целом, значение региона возрастет», - заявил Байрамов, выступая в среду на заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц СНГ в узком составе в Астане (Казахстан). Его слова приводит МИД Азербайджана.

Министр отметил, что завершение конфликта между Ереваном и Баку создает новые возможности для достижения долгосрочного мира и стабильности в регионе путем восстановления экономических и коммуникационных связей.

Байрамов также обратил внимание на важность проведения консультаций на различных уровнях между заинтересованными сторонами в рамках СНГ, подчеркнул, в частности, важность сотрудничества в гуманитарной сфере.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗАНГЕЗУР, МИД


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