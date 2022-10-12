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Внешняя политика 12.10.2022 22:30

Байрамов обвинил Армению в нарушении своих обязательств в рамках трехсторонних заявлений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обвинил Армению в нарушении своих обязательств в рамках трехсторонних заявлений.

«Армения до сих пор не выполнила полностью пункты трехсторонний заявлений, армянские военные не были полностью выведены с территории Азербайджана», - заявил Байрамов, выступая в среду на заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц СНГ в узком составе в Астане (Казахстан). Его слова приводит МИД Азербайджана.

Министр обратил внимание участников заседания на продолжение Арменией провокаций, одна из которых в сентябре, отметил Байрамов, привела к многочисленным человеческим жертвам.

Глава МИД указал на то, что такие действия Еревана наносят ущерб усилиям по обеспечению мира и стабильности в регионе. Министр заявил, что Азербайджан ожидает от Армении реальных шагов в направлении нормализации отношений и продвижения переговорного процесса и намерен продолжать усилия в этом направлении.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД


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