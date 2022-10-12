В Ереване утверждают, что договорились с Баку о делимитации границы и мирном договоре до конца года

Cекретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудили сроки заключения мирного договора между Баку и Ереваном.
"Во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым в Вашингтоне мы обсудили сроки заключения мирного договора, то есть до конца года иметь договор. Также по вопросу делимитации: достигнута договоренность, что делимитация пройдет до конца года", - заявил Григорян в среду общественному телевидению Армении.
Встреча в Белом доме Гаджиева и Григоряна состоялась в конце сентября по инициативе Салливана.
Он напомнил, что граница Армении и Азербайджана была делимитирована в 1929 году. "Осталось прийти к обоюдному согласию, что мы принимаем это за основу, как границу между Арменией и Азербайджаном, принимаем эту границу, застраховываем 29 800 кв. км территории Армении и двигаемся вперед", - отметил он.
Григорян сообщил, что по вопросу механизмов пока нет ясности, но есть понимание, что надо двигаться в этом направлении.
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