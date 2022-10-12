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ТЭК 12.10.2022 23:45

Enel закрыл сделку по продаже доли в «Энел Россия»

Итальянский энергохолдинг Enel закрыл сделку по продаже доли в ПАО "Энел Россия", говорится в сообщении компании на сайте итальянской биржи.

Enel, владевший 56,43% "Энел Россия", объявил о сделке на сумму 137 млн евро в начале июня. В последний день сентября указом президента РФ покупатели - ПАО "ЛУКОЙЛ" и АО "ААА Управление Капиталом", действующее в качестве доверительного управляющего фондом "Газпромбанк-Фрезия", получили разрешение на покупку доли Enel в "Энел Россия". В результате сделки "ЛУКОЙЛ" получит 26,9% акций "Энел Россия", "ААА Управление Капиталом" - 29,5%.

В состав "Энел Россия" входят три газовые электростанции - Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарк в Ростовской области. Кроме того, компания строит ветропарк в Мурманской области.

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Тэги: РОССИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ENEL


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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