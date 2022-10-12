Enel закрыл сделку по продаже доли в «Энел Россия»

Итальянский энергохолдинг Enel закрыл сделку по продаже доли в ПАО "Энел Россия", говорится в сообщении компании на сайте итальянской биржи.
Enel, владевший 56,43% "Энел Россия", объявил о сделке на сумму 137 млн евро в начале июня. В последний день сентября указом президента РФ покупатели - ПАО "ЛУКОЙЛ" и АО "ААА Управление Капиталом", действующее в качестве доверительного управляющего фондом "Газпромбанк-Фрезия", получили разрешение на покупку доли Enel в "Энел Россия". В результате сделки "ЛУКОЙЛ" получит 26,9% акций "Энел Россия", "ААА Управление Капиталом" - 29,5%.
В состав "Энел Россия" входят три газовые электростанции - Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарк в Ростовской области. Кроме того, компания строит ветропарк в Мурманской области.
Байрамов обвинил Армению в нарушении своих обязательств в рамках трехсторонних заявлений
С запуском Зангезурского коридора значение Южного Кавказа возрастет - Байрамов
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Азербайджан обвинил Армению в обстреле инженерной техники на границе
Алиев и Жапаров приняли участие в открытии в Бишкеке школ имени Гейдара Алиева и Низами Гянджеви
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Лагард призвала мировые центробанки активнее сотрудничать в борьбе с инфляцией
S&P заявило о риске рецессии в Европе и США в случае затягивания конфликта в Украине
Глава Пентагона подчеркнул необходимость нарастить поставки систем ПВО Украине
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Состоялся визит делегации Caspian Energy Club в Казахстан
Размещение средств с целью заработка: как сделать правильный выбор
Yelo Bank принимает участие в международной конференции «Sibos 2022»
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично