США задумались о запрете импорта алюминия или санкциях против «Русала»

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность полного запрета на ввоз российского алюминия, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с процессом принятия решений.

Белый дом рассматривает три варианта: полный запрет; повышение тарифов до столь высокого уровня, который будет соответствовать полному запрету, или введение санкций в отношении ключевого российского производителя ОК "Русал". "Русал" уже был фигурантом SDN list в 2018 г, но был выведен оттуда в результате реализации сделки по отказу основателя компании Олега Дерипаски от контроля.

На российские поставки традиционно приходится около 10% от общего объема импорта алюминия в США. В августе Россия была третьим по величине экспортером в США.

Санкции будут иметь далеко идущие последствия для глобального рынка алюминия, потенциально вынуждая потребителей в США и других странах спешить с поиском замены металла.

В феврале администрация отказалась от введения санкций против алюминия из РФ, опасаясь, что это может нарушить работу глобальных поставщиков, но так как конфликт в Украине продолжается восьмой месяц, у США и союзников Украины осталось не так много мер в арсенале, сообщает Bloomberg. По данным агентства, обсуждение в Белом доме на эту тему продолжается уже несколько недель.

Белый дом и министерство торговли пока не ответили на запросы о комментариях по этому поводу.

По мнению "Русала", такой запрет дестабилизирует глобальный рынок металлов.

LME на прошлой неделе запросила участников рынка на тему возможного запрета продажи российского металла на бирже. По данным Bloomberg, Alcoa Corp. в сентябре направила LME письмо с просьбой не разрешать торговлю российским металлом. Глава Rio Tinto в прошлом месяце также выразил тревогу по поводу того, что неограниченный поток российского алюминия в США снижает конкурентоспособность североамериканских производителей.