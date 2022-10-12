Европейский инвестиционный банк выделил Украине транш помощи в 550 млн евро

Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) на этой неделе выделил Украине еще 550 млн евро экстренной помощи.

"Это в дополнение к 500 млн евро, уже выплаченным 14 сентября. Эти транши составляют 1,05 млрд евро и являются частью второго пакета экстренного реагирования солидарности ЕИБ с Украиной на сумму 1,59 млрд евро, разработанного в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В нем сообщается, что "остальные 540 млн евро будут использованы для возобновления реализации уже существующих проектов, финансируемых ЕИБ в Украине по мере их реализации".

"Это финансирование является частью непоколебимой поддержки ЕС Украины", - прокомментировал событие исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

В Брюсселе отметили, что срочная помощь в размере 1,05 млрд евро предназначена "для удовлетворения неотложных потребностей Украины". Еще 540 млн евро будут использованы для финансируемых ЕИБ проектов в таких областях, как энергетика, энергоэффективность, дороги, транспорт, образование и инфраструктура, а также для программ реконструкции и восстановления.