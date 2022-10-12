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СНГ 12.10.2022 23:15

Европейский инвестиционный банк выделил Украине транш помощи в 550 млн евро

Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) на этой неделе выделил Украине еще 550 млн евро экстренной помощи.

"Это в дополнение к 500 млн евро, уже выплаченным 14 сентября. Эти транши составляют 1,05 млрд евро и являются частью второго пакета экстренного реагирования солидарности ЕИБ с Украиной на сумму 1,59 млрд евро, разработанного в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В нем сообщается, что "остальные 540 млн евро будут использованы для возобновления реализации уже существующих проектов, финансируемых ЕИБ в Украине по мере их реализации".

"Это финансирование является частью непоколебимой поддержки ЕС Украины", - прокомментировал событие исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

В Брюсселе отметили, что срочная помощь в размере 1,05 млрд евро предназначена "для удовлетворения неотложных потребностей Украины". Еще 540 млн евро будут использованы для финансируемых ЕИБ проектов в таких областях, как энергетика, энергоэффективность, дороги, транспорт, образование и инфраструктура, а также для программ реконструкции и восстановления.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ТРАНШ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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