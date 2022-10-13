Китай вывел на орбиту спутник для предупреждения природных катастроф

Китай успешно вывел на околоземную орбиту спутник S-SAR 01 для предупреждения стихийных бедствий, сообщила в четверг Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

По данным корпорации, ракета-носитель "Чанчжэн-2C" со спутником на борту стартовала с космодрома Тайюань в 06:53 по Пекинскому времени (в 01:53 мск).

Аппарат будет использоваться для предупреждения стихийных бедствий и ликвидации последствий, вызванных ими. Также данные, собираемые спутником, смогут использоваться в различных сферах, в том числе при учёте земельных ресурсов, в охране водных ресурсов, земледелии, лесном хозяйстве и мониторинге землетрясений.