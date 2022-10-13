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Дальнее зарубежье 13.10.2022 11:01

Китай вывел на орбиту спутник для предупреждения природных катастроф

Китай успешно вывел на околоземную орбиту спутник S-SAR 01 для предупреждения стихийных бедствий, сообщила в четверг Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

По данным корпорации, ракета-носитель "Чанчжэн-2C" со спутником на борту стартовала с космодрома Тайюань в 06:53 по Пекинскому времени (в 01:53 мск).

Аппарат будет использоваться для предупреждения стихийных бедствий и ликвидации последствий, вызванных ими. Также данные, собираемые спутником, смогут использоваться в различных сферах, в том числе при учёте земельных ресурсов, в охране водных ресурсов, земледелии, лесном хозяйстве и мониторинге землетрясений.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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